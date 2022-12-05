ВСУ ударили ракетами HIMARS по городу Алчевску в ЛНР: погибли 9 человек

В результате обстрела украинскими войсками города Алчевска в Луганской народной республике из РСЗО HIMARS, по последним данным, погибли 9 человек. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«По состоянию на 11:00 количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до 9 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в понедельник около 6 часов утра под ракетным ударом ВСУ оказались три общежития Донбасского государственного института. Он подтвердил гибель трех человек, еще 15 получили ранения.

Пасечник уточнил, что студенты не пострадали, поскольку ранее в городе был введен дистанционный формат обучения. По его словам, в студенческих общежитиях находились переселенцы и строители, участвующие в восстановительных работах на территории ЛНР.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет из ракетных систем залпового огня HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

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