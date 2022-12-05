В Монголии протестующие пошли штурмом на Дворец правительства

Участники акции протеста в монгольской столице Улан-Баторе пошли штурмом на Дворец правительства. Власти срочно создали рабочую группу для расследования вопроса о краже угля, ставшей поводом для митингов.

Первые протесты прошли в Улан-Баторе накануне. Граждан возмутили публикации в СМИ о краже угля из поставок в Китай на $12,9 млрд, пишет «Монголия сейчас». 5 декабря протесты продолжились, митингующие подожгли елку на центральной площади столицы.

Толпа попыталась штурмовать Дворец правительства и сломала металлические ворота. Очевидцы опубликовали видео штурма в соцсети. Четверо сотрудников охраны дворца и двое митингующих пострадали. Участников акции протеста оттеснили и перекрыли дорогу к дворцу, передает портал News.mn.

Недовольные монголы потребовали обнародовать имена чиновников, якобы причастных к хищениям. Китайская сторона уже провела расследование и отправила монгольским властям данные об участниках хищений. В КНР причастных к этой схеме приговорили к казни, пишет babr24.

Правительство Монголии объявило о собственном расследовании. Срочно создана рабочая группа для выяснения фактов.

«В интересах страны создается инспекционная рабочая группа во главе с депутатом Государственного парламента Г. Ганболдом для расследования вопроса о «краже угля», связанного с добычей, транспортировкой и экспортом угля. Результаты сделают открытыми и прозрачными для общественности», – сообщила пресс-служба правительства Монголии.

К расследованию подключат представителей правоохранительных органов, пограничной и таможенной служб. Слушания сделают открытыми, чтобы донести до граждан «правдивую информацию», говорится на сайте правительства.

По данным телеграм-канала «Монголия. Дальше некуда», правительство издало указ о насильственном разгоне протестов.

Улан-Батор, Наталья Рязанова

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