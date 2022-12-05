В Мелитополе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

Заместитель врио главы Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 5 ноября, сообщил, что в Мелитополе силами ГУВД по Запорожской области ьыл обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

В своем телеграм-канале Рогов написал: «В ходе реализации оперативной информации уголовным розыском ГУВД по Запорожской области совместно с силовыми ведомствами было установлено, что в одном из гаражных кооперативов Мелитополя расположен тайник с оружием. При обследовании полицейскими гаражей, указанная информация подтвердилась и место хранения оружия было установлено. В результате чего полицейские изъяли множество автоматического оружия, а также пистолеты, гладкоствольное оружие, гранаты и патроны различного калибра, обмундирование ВСУ и перебитые номерные знаки на автомобиль».

«В настоящее время установлен владелец гаража, проводятся мероприятия по его задержанию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ, санкции указанной статьи предусматривают максимальное лишение свободы от трёх до восьми лет», – отметил зам врио главы Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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