Накануне попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам в Рязанской области и Саратовской области велась съемка объектов американскими коммерческие спутники компании Maxar. Съемка велась 3 и 4 декабря, – сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня российское оборонное ведомство сообщило, что «утром 5 декабря т.г. киевским режимом, в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь».

Москва, Иван Бабурин

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