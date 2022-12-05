В ЮАР во время крещения в реке погибли девять человек

В ЮАР в Йоханнесбурге во время группового крещения на реке Юкскей погибло не менее девяти человек, – сообщает агентство Al Jazeerа.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в минувшие выходные, когда 33 верующих направились к реке Юкскей для проведения таинства крещения. Когда люди зашли в воду, более десяти из них сразу было унесено течением во время внезапного наводнения.

Представитель экстренных служб Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи сказал: «Погибли девять человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. Вчера мы обнаружили два тела и еще семь сегодня. Ожидаем, что по мере продолжения поисково-спасательной операции число погибших будет расти».

Йоханнесбург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»