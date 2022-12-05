В результате артналета украинских боевиков в Алчевске ранены почти 30 мирных жителей

Глава администрации Алчевска Луганской Народной Республике (ЛНР) Альберт Апшев в понедельник, 5 декабря, заявил, что в результате обстрела города со стороны украинских неонацистов из американской РСЗО HIMARS получили ранения 28 человек, сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал мэрии Алчевска.

В Telegram-канале мэрии Апшева написал: «Жертвами бесчеловечного обстрела укронацистов стали мирные граждане, пострадали объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела 28 человек получили ранения».

Глава Алчевска выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим мирным жителям он пожелал «мужества и скорейшего выздоровления».

Ранее сегодня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что ранения получили больше 20 человек.

«По состоянию на 14.00 мск в результате обстрела общежития в Алчевске число погибших возросло до 10, двадцать четыре человека ранены», – написал Марочко.

Алчевск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»