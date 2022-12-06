В школе Нижневартовска один ученик ударил другого ножом

Между учениками школы №21 в Нижневартовске произошел конфликт. В результате один из школьников получил ножевые ранения, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации города.
Инцидент произошел около 8 часов утра. Сейчас за жизнь подростка борются врачи.
В горадминистрации отметили, что занятия в школе продолжаются. На месте работают правоохранительные органы. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего и правомерность действий сотрудников образовательного учреждения», – говорится в сообщении.
Нижневартовск, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube