В школе Нижневартовска один ученик ударил другого ножом

Между учениками школы №21 в Нижневартовске произошел конфликт. В результате один из школьников получил ножевые ранения, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации города.

Инцидент произошел около 8 часов утра. Сейчас за жизнь подростка борются врачи.

В горадминистрации отметили, что занятия в школе продолжаются. На месте работают правоохранительные органы. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего и правомерность действий сотрудников образовательного учреждения», – говорится в сообщении.

Нижневартовск, Наталья Петрова

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