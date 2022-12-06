В Софии протестующие оцепили храм с российским послом и митрополитом

В центре Софии протестующие заблокировали православный храм, в котором находятся российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова и председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Об этом сообщает болгарское издание Novinite.

Отмечается, что митрополит проводит службу в храме, на ней присутствует посол России в Болгарии. Перед входом в храм дежурят усиленные наряды полиции.

Участники антироссийской акции, в руках которых украинский и болгарские флаги, протестуют против визита Антония в Болгарию. Демонстранты скандируют антироссийские лозунги.

Позже Элеонора Митрофанова сообщила, что находится в безопасности после инцидента в Софии. «Церковь была блокирована с одной стороны. Там были полицейские, какой-то, мне кажется, опасности все это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но, конечно, этого не произошло.... Потом отпустили мою машину», – сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

София, Наталья Петрова

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