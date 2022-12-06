В Ростовской области ищут дезертира с пулеметом, напавшего на полицейских

В пригороде города Новошахтинска Ростовской области неизвестный мужчина в камуфляже обстрелял сотрудников полиции, после чего сбежал с места нападения. Огнестрельное ранение получил один правоохранитель. Злоумышленника ищут. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Преступление было совершено во вторник, 6 декабря, около полудня. Согласно сообщению ведомства, полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску.

Мэр города Сергей Бондаренко отметил, что в связи с инцидентом в Новошахтинске усилены меры безопасности в школах и детских садах. Городская администрация призвала жителей города покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самим задержать злоумышленника. В настоящее время в Ростовской области введен план «Сирена».

В полицейских стрелял дезертир, вооруженный пулеметом, уточняет телеграм-канал Mash. По его данным, дезертир напал на полицейских в лесополосе в районе таможенного пункта Новошахтинска, который находится в нескольких километрах от административной границы Ростовской области с ЛНР.

Обновлено. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что раненый правоохранитель доставлен в больницу Новошахтинска. «Для оказания ему помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов. Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Новошахтинск, Наталья Петрова

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