Вице-президента Аргентины приговорили к шести годам лишения свободы

Федеральный суд Буэнос-Айреса первой инстанции во вторник, 6 декабря, приговорил к 6 годам лишения свободы вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер, – передают СМИ со ссылкой на трансляцию на канале судебной власти в YouTube.

Сообщается, что суд признал виновной вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер по делу о коррупции и приговорил к 6 годам лишению свободы. Кроме того, решением суда политик лишена права занимать государственные должности в рамках своего уголовного дела.

Вынося решение, судья сказал следующее: «Осудить Кристину Фернандес де Киршнер на шесть лет заключения и наложить на нее пожизненный запрет на занятие государственных должностей».

Следует напомнить, что в конце лета текущего года в СМИ сообщалось, что прокурор в отношении вице-президента Аргентины запросил наказание в виде 12 лет лишения свободы по обвинению в коррупции при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса, когда де Киршнер была президентом страны.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

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