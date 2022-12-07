В казанской квартире взорвался самогонный аппарат

Самогонный аппарат взорвался в квартире в одной из многоэтажек Казани. Пожара не случилось, но в помещении выбило все окна, рассказали в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Инцидент случился около 19:12 часов 6 декабря в квартире на 16 этаже дома по улице Павлюхина. Аппарат находился в туалете, но сила взрыва была такая, что вылетели все стекла в обеих комнатах и кухне. Уличные камеры видеонаблюдения записали, как осколки падают с высоты в опасной близости от прохожих.

В результате никто не пострадал. Прибывшие сотрудники МЧС проверили квартиру на возгорания, но ничего не нашли. Несущие стены не пострадали. Специалисты определили, что всему виной – разгерметизации самогонного аппарата. Взрыв случился из-за скопления паров спирта.

В селе Алтайского края взорвались пары спирта от самогонного аппарата. Взрывом выбило дверь, стекла и пластиковую стену, но никто не пострадал.

Казань, Наталья Рязанова

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