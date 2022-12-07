В Запорожской области пытались взорвать замглавы Мелитополя

На заместителя главы Мелитополя Николая Волыка накануне было совершено покушение. Чиновник не пострадал. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, замглавы города пытались взорвать, когда тот выходил из подъезда своего дома.

«Это было СВУ, одно из тех, которые применяются террористами Зеленского. Оно было наполнено поражающими элементами, лишь по счастливой случайности ни он, ни жители не пострадали», – рассказал Рогов (цитата по РИА «Новости»).

Мощность самодельной бомбы составила около 2,5 кг в тротиловом эквиваленте, добавил он.

Как выяснили следователи, взрывное устройство было установлено на электроопоре уличного освещения на высоте около одного метра, сообщает Baza. Сама опора находилась в 8 метрах от подъезда. По версии следствия, СВУ было приведено в действие дистанционным путем.

Отмечается, что осколки от бомбы не задели чиновника, но порвали его куртку.

Москва, Наталья Петрова

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