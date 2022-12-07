В ФРГ раскрыли попытку госпереворота: задержаны 24 немца и россиянка

Полицейский спецназ в Германии задержал 25 подозреваемых в подготовке к госперевороту. Полиция обыскала более 130 помещений, связанных с деятельностью террористов или их пособников, сообщила федеральная прокуратура ФРГ.

Операция прошла рано утром в 11 землях. По данным следствия, 22 задержанных немца являются основателями и членами террористической организации. Еще трех подозревают в поддержке террористов. Среди вероятных пособников гражданка России Виталия Б. Еще 27 человек объявлены в розыск.

«Начаты обыски более чем в 130 объектах. Арестованные подозреваются в членстве во внутренней террористической организации или в поддержке такой организации», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Правоохранители выяснили, что ультраправую организацию создали с целью госпереворота. Одним из активных членов был династический князь Рейсса Генрих XIII. В ноябре 2021 года ее члены начали активно готовиться к смене власти.

Пока немцы закупали оборудование и готовили казармы для лояльных военных, россиянка должна была найти согласных сотрудничать с новой властью чиновников в России. Но переговоры не удались. Двое других пособников продвигали идеи организации в Интернете и среди военных, вербуя новых членов.

Подозреваемые планировали с оружием штурмовать Бундестаг и арестовать самых активных противников своих идей. Участники группировки не исключали, что дело обернется насилием. Данное дело стало самым большим заговором в истории ФРГ, пишет Spiegel.

Берлин, Наталья Рязанова

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