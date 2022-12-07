В столкновении двух поездов под Барселоной пострадали более 150 человек

Число пострадавших при столкновении двух поездов в пригороде Барселоны достигло 155 человек, сообщает El Pais. Отмечается, что у 150 из них легкие повреждения, еще пятеро получили травмы, трое из них госпитализированы. Ранее испанские СМИ сообщали о 70 пострадавших.

По данным издания, авария произошла около 07:50 на станции Montcada i Reixac, расположенной в нескольких километрах от Барселоны. Столкнувшиеся поезда следовали в попутном правлении, и в момент инцидента один из них стоял на месте. «Мы ждали поезд и услышали грохот, стоявший поезд проехал два метра и остановился. Многие люди попадали от удара, потому что поезд был переполнен», – рассказал очевидец.

Находившиеся в обоих поездах люди были эвакуированы менее чем за полчаса.

По данным национальной сети железных дорог Renfe, в связи с инцидентом движение на линиях R4, R7 и R12 временно приостановлено в обоих направлениях.

Мадрид, Наталья Петрова

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