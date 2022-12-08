В Афганистане публично выпороли 27 человек

Верховный суд Афганистана в четверг, 8 декабря, заявил, что в столице провинции Парван (Западный Афганистан) городе Чарикар 27 преступников были подвергнуты публичной порке, – сообщает агентство AFP.

В заявлении афганского Верховного суда говориться: «27 преступников, в том числе 18 мужчин и 9 женщин, были избиты плетью по приказу шариатских судов провинции Парван. Наказанные виновны в содомии, прелюбодеянии, лжесвидетельстве, разврате, бегстве из семейного дома, воровстве, продаже и хранении наркотиков».

«Каждый из этих преступников сознался в своих преступлениях в суде, не прибегая к силе, и остался доволен назначенным судом наказанием», – отмечается также в заявлении суда.

Со своей стороны, агентство AFP, напоминает, что среду, 7 декабря, впервые после своего прихода к власти в августе 2021 года, талибы* в провинции Фарах публично казнили человека, обвиняемого в убийстве.

«Осужденный был убит тремя пулями, выпущенными отцом его жертвы по закону возмездия. Этот приговор подвергся резкой критике, в частности, со стороны США и Франции», – сообщает французское агентство.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал публичную казнь «одиозной» и посетовал на то, что талибы* не выполняют своих обещаний остальному миру.

«На наш взгляд, это показывает, что талибы* стремятся вернуться к своей отсталой и жестокой практике 1990-х годов», заявил Прайс.

Французское министерство иностранных дел заявило, что «Франция самым решительным образом осуждает публичную казнь, проведенную сегодня талибами в Афганистане».

Со своей стороны представитель Талибана* Забиулла Муджахид назвал реакцию Франции и США вмешательством и заявил, что «это показывает, что некоторые страны и организации имеют проблемы с исламом и не уважают верования и законы мусульман».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»