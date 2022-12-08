У подозреваемых в госперевороте в Германии нашли мечи, пистолеты и золото

Правоохранительные органы ФРГ обнаружили у некоторых арестованных, которые подозреваются в планировании захвата власти в Германии мечи, пистолеты и каски, – сообщает в четверг, 8 декабря, журнал Der Spiegel.

Издание со ссылкой на источники пишет, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали у задержанных подозреваемых пистолеты калибра 9 миллиметров, мечи, ножи, электрошокеры, боевые каски, приборы ночного видения, около 130 тыс. евро, большое количество золота и серебра. У женщины-полицейского и полицейского, которые входили в число заговорщиков, было изъято также табельное оружие.

Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ Хольгер Мюнх заявил, что на данный момент по делу о госперевороте в текущий есть 54 подозреваемых.

«Количество подозреваемых по данному делу может увеличится и могут последовать новые аресты,», – сообщил Хольгер Мюнх.

Следует отметить, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, 8 декабря, сказал, что операция правоохранителей по делу о попытках государственного переворота показала, что Германия – это защищенное государство.

«Власти знают, что Германия является защищенным государством с защищенной демократией, которая может предотвратить подобные нарушение закона, а также имеет все ресурсы, чтобы предотвратить такие ситуации», – заявил Шольц.

Как ранее сообщали СМИ, в ФРГ были задержаны ультраправые заговорщики, которые планировали свергнуть правительство, восстановить монархию и поставить во главе государства князя Генриха XIII.

Берлин, Иван Бабурин

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