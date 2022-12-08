СМИ: Спецназ Косова заблокировал город Косовска-Митровицу

Группа вооруженных бойцов спецназа Косова численностью от 200 до 300человек на бронетехнике вечером в четверг, 8 декабря, вошли на север Косова и Метохии и заблокировали город Косовска-Митровицу, – сообщается на сайте газеты «Вечерне новости».

В свою очередь, портал Kosovo online пишет: «Более 200 вооруженных спецназовцев косовской полиции в сопровождении бронированных автомобилей перешли из южной (албанской) в северную (сербскую) Косовска-Митровицу. Спецназовцы расположились по краям города и блокировали всю северную Митровицу».

Местные СМИ также сообщают, что в 23.00 по местному времени ожидается пресс-конференция директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, а тем временем на улицах собираются жители сербской части города.

Косово, Иван Бабурин

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