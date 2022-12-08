The New York Times объявила забастовку

Первую за более чем 40 лет массовую забастовку в четверг, 8 декабря, объявили журналисты газеты The New York Times. Акция продлится 24 часа, в ней принимают участие более тысячи ста сотрудников, – сообщает издание.

Как сообщили в американской газете, однодневная забастовка объявлена в связи с тем, что сотрудники издания не могут договориться с руководством по вопросу условий труда. В профсоюзе утверждают, что руководство затягивает переговоры.

The New York Times пишет, что предыдущий договор истек еще в марте 2021 года. С тех пор сторонам так и не удалось достигнуть соглашения по вопросам зарплаты сотрудников, политики удаленной работы, условий страховки, пенсионным выплатам и другим пунктам.

«Сотрудники требуют повышения зарплаты на 10%, а затем еще на 5,5% в 2023 и 2024 годах. Руководство компании в свою очередь предлагает повысить выплаты сотрудникам только на 5,5% и 3% соответственно», – сообщили в профсоюзе и подчеркнули, что предложение руководства значительно отстает от уровня инфляции и среднего роста зарплат в США.

В заявлении профсоюза, которое приводит газета говорится: «Предложение по заработной плате по-прежнему не соответствует экономическому моменту, сильно отставая как от инфляции, так и от средних темпов роста заработной платы в США»

Со своей стороны, главный редактор The New York Times Джо Кан заявил, что «разочарован таким решением профсоюза.

«К забастовке обычно прибегают в случае, когда переговоры заходят в тупик очевидным образом. На данный момент стороны продолжают обмениваться предложениями», – заявил главред издания.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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