В Барнауле пожарный поезд отправили на тушение шинного завода

Пожарные борются с огнем на шинном заводе в Барнауле. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Пришлось вызывать пожарный поезд. Дымом заволокло всю округу.

По данным МЧС, возгорание началось около 04:50 часов в одном из цехов в четырехэтажном здании по проспекту Космонавтов. В администрации города уточнили, что пожар случился на шинном заводе. Несмотря на усилия пожарных огонь продолжал распространяться и занял почти 1000 кв. м. Только около 08:20 часов его удалось локализовать.

«В ходе тушения звеном газодымозащитной службы спасены три человека: работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны. К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, на место происшествия прибыл пожарный поезд», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Специалисты пояснили, что тушение осложняется сильным задымлением и крепким морозом. Для огнеборцев поставили отапливаемый модуль и организовали горячий чай и питание.

Очевидцы опубликовали в группе «Барнаул 22» во «ВКонтакте» фотографии места происшествия. Над всем районом нависло облако густого черного дыма. Очевидцы рассказали, что пожар случился в главном цехе, и работа завода пока полностью остановлена.

Специалисты выясняют причины пожара. Информации о пострадавших и погибших нет. Прокуратура начала проверку инцидента, ведомство проконтролирует соблюдение трудовых прав работников предприятия, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Барнаул, Наталья Рязанова

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