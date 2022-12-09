В Рязани взрывом бытового газа частично разрушен многоквартирный дом

ГУ МЧС по Рязанской области в пятницу, 9 декабря, сообщило о том, что в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме в Рязани на улице Пушкина произошло частичное обрушение здания, – сообщают СМИ.

В сообщении регионального Управления МЧС говорится: «По предварительной информации, взрыв бытового газа спровоцировал обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего второй этаж здания частично обрушился на первый. Загорания нет. Ликвидацией последствий занимаются 19 человек личного состава. Работают семь единиц техники. Информация о пострадавших уточняется».

Со своей стороны губернатор Рязанской области Павел Малков, находжящийся на месте происшествия, в своем Telegram-канала рассказал, что «в результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали в БСМП.

«К взрыву, предположительно, привела детонация бытового газа», – сообщил рязанский губернатор.

Рязань, Иван Бабурин

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