Причиной обрушения дома в Рязани стал взрыв самогонного аппарата

В экстренных службах рязанской области в пятницу, 9 декабря, сообщили, что причиной обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани стал взрыв самогонного аппарата, – сообщает ТАСС.

Собеседник агентства, в частности, сказал: «Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат»

Кроме того, в ГУ МЧС по Рязанской области сообщают, что из частично обрушившегося после взрыва дома эвакуировано десять человек.

В ведомстве рассказали, что «из дома было эвакуировано 10 человек, на данный момент на месте происшествия дежурят автобусы, для их размещения будут подготовлены два пункта временного размещения. Из-под завалов дома спасены двое мужчин – 29 и 20 лет, оба госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии».

Ранее сегодня, сообщалось, что в Рязани в двухэтажном доме на улице Пушкина, пв результате взрыва произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами.

Рязань, Иван Бабурин

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