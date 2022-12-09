Вице-президент Европарламента арестована по подозрению в коррупции

Федеральная прокуратура Бельгии в рамках расследования коррупции в интересах Катара в пятницу, 9 декабря, арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли, – сообщает бельгийский телеканал RTV.

В сообщении телеканала говорится, что федеральная прокуратура Бельгии подозревает вице-президента Европарламента в коррупции и задержала ее с поличным. Ранее полиция также провела обыски в 16 местах в Брюсселе, задержав для допроса четыре человека.

«Данная операция связана с возможным предложением взяток со стороны Катара, представители которого пытались повлиять на решения Европейского парламента, давая крупные суммы денег. В ходе обысков следователи изъяли в общей сложности около 600 тысяч евро наличными, большое количество компьютерной техники и несколько мобильных телефонов», – передает RTV со ссылкой на бельгийскую прокуратуру.

Также сообщается, что ранее бельгийскими правоохранителями «был допрошен помощник Кайли, которого полиция именует «F.G». В прошлом он работал на итальянского депутата Европарламента Пьера Антонио Панцери и активно участвует в некоммерческой организации «Борьба с безнаказанностью», в доме которой, как сообщается, утром пятницы был проведен обыск, как и в доме Панцери. В его доме было изъято почти 500 тыс. евро наличными».

«Другие двое арестованных – это профсоюзный деятель Лука Висентини, изранный прошлом месяце генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов (МКП), насчитывающей 200 миллионов членов по всему миру, а также некий лоббист, имя которого не называется», – сообщает бельгийский телеканал RTV.

Брюссель, Иван Бабурин

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