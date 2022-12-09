Произошла утечка персональных данных клиентов крупной розничной сети супермаркетов

Персональные данные клиентов российской розничной сети супермаркетов «Вкусвилл» оказались в открытом доступе, в том числе телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты, – сообщает РИА Новости.

В сообщении пресс-службы ретейлера, в частности, говорится: «Об утечке мы узнали в ночь с 8 на 9 декабря. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации… Мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и имейлы, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты… В первые часы удалось устранить уязвимости, а также принять все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы».

В «Имена, адреса и полные платежные сведения о банковских картах остались в безопасности. Расследование инцидента продолжается», – сообщили в компании и выразили сожаление о том, что данные клиентов попали в руки к третьим лицам.

Следует напомнить, что ранее Минцифры предлагало ввести оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных до 1% от оборота.

Отметим, что в настоящее время максимальный штраф для бизнеса за утечку персональных данных составляет 500 тыс. руб.

Москва, Иван Бабурин

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