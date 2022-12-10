Взрыв газа разрушил гаражи в Новосибирске, есть погибший

В результате взрыва газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб один человек. Взрывной волной повреждены 7 капитальных кирпичных гаражей, еще три полностью разрушены. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел около 10:53 местного времени в гаражном кооперативе на улице Мира в Кировском районе города.

Согласно данным следствия, в одном из гаражей разгерметизировался и взорвался газовый баллон. В результате были повреждены 10 капитальных гаражей – три гаража полностью разрушены, у трех повреждены стены, у остальных – ворота, уточняет ГУ МЧС РФ по Новосибирской области. В ходе разбора завалов обнаружено тело мужчины.

Как отмечают СМИ, взорвался газовый баллон, установленный в машине. Общая площадь обрушения составила порядка 90 кв. метров.

Новосибирск, Наталья Петрова

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