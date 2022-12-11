Два человека погибли и 10 пострадали при ударе ВСУ из HIMARS по Мелитополю

При ракетном ударе украинских войск по Мелитополю погибли два человека, еще 10 человек, по уточненным данным, ранены. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

ВСУ атаковали окраину города из систем залпового огня HIMARS в субботу около девяти часов вечера. «ПВО на излете было сбито две ракеты, четыре достигли своей цели», – написал Балицкий в Telegram.

По его словам, снаряды попали в коттеджный поселок на выезде с Мелитополя. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», – добавил он.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Балицкий уточнил, что на месте работают спасатели, ведется разбор завалов.

Как сообщила администрация Мелитополя, украинские ракеты поразили гостиничный комплекс «Привал охотника». «ВСУ продолжает вести обстрелы гражданской инфраструктуры города Мелитополь, не имея значимых успехов ни на фронте, ни в политике, пытаясь запугать мирное население», – заявили в горадминистрации.

Мелитополь, Наталья Петрова

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