Пьяный водитель задавил рыбака в палатке под Новосибирском

Иномарка снесла палатку с рыбаками на озере Чаны в Новосибирской области. Один человек умер на месте.

Госавтоинспекция по региону подтвердила факт происшествия на озере. «В 12 км от села Тюменка Toyota RAV4 осуществлял движение по льду на озере Чаны. Совершил наезд на палатку, в которой находился 37-летний мужчина», – рассказали в ведомстве.

Второй рыбак выжил и рассказал подробности «КП Новосибирск». По его словам, водитель иномарки был пьян. Рыбаки видели, что по льду ездит машина, но не придали этому значения и спрятались в палатке.

«Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области. Сначала мы услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша лежит рядом. Я сразу понял, что он мертв», – рассказал рыбак Максим.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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