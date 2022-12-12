В Кузбассе шахта приостановила работу из-за обвала грунта. На месте ЧП – огромная воронка

Рудная шахта «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области приостановила подземные работы из-за обвала грунта. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Инцидент случился утром 12 декабря. Грунт обвалился над участком горного отвода предприятия, передает ТАСС. В момент происшествия людей под землей не было, поскольку происходила пересменка, уточнило управление по связям с общественностью «Евраза».

На место обрушения грунта выехали представители шахты и администрации муниципалитета.

В районной администрации также сообщили, что под местом обвала грунта подземные работы не ведутся. «В настоящее время горные работы на шахте приостановлены для контроля режима проветривания», – добавили в пресс-службе. Решение о возобновлении добычи руды будет принято после обследования рудника и проведения аэрогазового контроля состояния выработок.

Отмечается, что ранее с этого участка были расселены частные дома и перенесена автомобильная дорога из-за угрозы обрушения грунта. Новая дорога находится в рядом с местом обрушения, движение по ней временно ограничено.

В Сети появились кадры с места инцидента. На видео, размещенном в телеграм-канале Mash Siberia, видна глубокая воронка диаметром до 30 метров, из которой идет дым.

Кемерово, Наталья Петрова

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