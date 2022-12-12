В Хакассии рабочий погиб при падении строительного крана

В Абакане один человек погиб и двое пострадали в результате падения башенного крана. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на площадке по возведению многоквартирных домов жилого комплекса «Кировский». Кран поднимал бетонные плиты, из-за тяжести стрела накренилась и обрушилась с высоты 42 метра.

«В результате падения 56-летний машинист крана, находившийся в кабине, скончался на месте происшествия, два других работника 38-ми и 28-ми лет получили травмы различной степени тяжести», – сообщает региональное управление СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи провели осмотр места происшествия, изъяты предметы и техническая документация, имеющая значение для расследования.

Абакан, Зоя Осколкова

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