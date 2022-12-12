Террористы взорвали отель для китайских дипломатов в Кабуле

Неизвестные напали на кабульскую гостиницу, где часто останавливались дипломаты и инвесторы из Китая. Очевидцы рассказали о взрыве и стрельбе, за которыми последовал пожар, передает «Интерфакс».

В сети Интернет опубликована видеозапись нападения. В кадре видно, как из окон «китайского отеля» вырывается густой дым и огонь. Агентство отмечает, что нападение совершено террористами-смертниками.

Есть погибшие и раненные, но их число пока не уточняется.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Признанная террористической и запрещенная в России организация «Талибан», контролирующая Афганистан, также пока не дала комментариев.

Кабул, Наталья Рязанова

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