Террористы взорвали отель для китайских дипломатов в Кабуле

Неизвестные напали на кабульскую гостиницу, где часто останавливались дипломаты и инвесторы из Китая. Очевидцы рассказали о взрыве и стрельбе, за которыми последовал пожар, передает «Интерфакс».
В сети Интернет опубликована видеозапись нападения. В кадре видно, как из окон «китайского отеля» вырывается густой дым и огонь. Агентство отмечает, что нападение совершено террористами-смертниками.
Есть погибшие и раненные, но их число пока не уточняется.
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Признанная террористической и запрещенная в России организация «Талибан», контролирующая Афганистан, также пока не дала комментариев.
Кабул, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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