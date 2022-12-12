В ходе перестрелки с китайскими военными пострадали несколько индийских солдат

В индийском пограничном штате Аруначал-Прадеш в ходе перестрелки с китайскими военными были ранены несколько индийских солдат во время столкновения в пятницу, 9 декабря, – сообщают в понедельник, 12 декабря, сообщают СМИ.

Издание Hindu со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны Индии пишет, что в перестрелке «травмы китайской стороны оказались намного выше, чем на индийской».

В свою очередь, информационное агентство ANI со ссылкой на свои источники сообщает, что стороны от места столкновения в настоящее время разошлись.

«Китайские военные вышли на линию фактического контроля, которая разделяет обе страны, но были остановлены индийскими военными твердо и решительно. Несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. Обе стороны немедленно отошли от этого района», – пишет информационное агентство Индии и всей Южной Азии ANI.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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