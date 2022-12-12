Автомобиль с замглавы Херсонской области подорвался на мине

Заместитель врио главы Херсонской области Виталий Булюк в понедельник, 12 декабря, пострадал в результате подрыва его автомобиля, – сообщают СМИ.



Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев сообщил журналистам следующее: «Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Он находится в одной из больниц региона. Водитель автомобиля погиб на месте. Автомобиль сгорел. По моим данным, сработала мина направленного действия».

На сайте администрации Херсонской области сообщает, что заместитель врио главы Херсонской области Виталий Булюк курирует в регионе вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

Геническ, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»