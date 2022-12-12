Обыски прошли в здании Европарламента в Брюсселе

Полиция Бельгии в понедельник, 12 декабря, провела обыски в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции, – сообщает французское агентство AFP.

Агентство со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру пишет, что «обыски в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе были проведены в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек».

«Это уже двадцатый обыск за четыре дня в рамках дела о подозрении в выплате крупных денежных сумм третьим лицам, способным оказывать влияние на решения Европейского парламента», – пишет AFP со ссылкой на источники.

Напомним, что в пятницу, 9 декабря, бельгийские правоохранители арестовали заместителя главы Европарламента Еву Кайли и еще трех человек по делу о коррупции, связанному с Чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре.

Брюссель, Иван Бабурин

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