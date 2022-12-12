Украинские террористы подорвали мост в пригороде Мелитополя

Замглавы врио Херсонской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поздно вечером в понедельник, 12 декабря, сообщил, что в пригороде Мелитополя украинские террористы подорвали опоры моста.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Террористами был поврежден мост в селе Константиновке – восточном пригороде Мелитополя. Основная цель террористов – нарушить поставки жизненно важных грузов, продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей. По предварительным данным, диверсантами у опоры моста была заложена взрывчатка».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»