В Чувашии 180 поселений остались без света из-за непогоды

Сильные снегопады и ледяной дождь привели к многочисленным обрывам линий электропередач в Чувашии. Порядка 180 населенных пунктов остались без электричества почти на сутки.

По данным МЧС, на 17:00 часов 12 декабря перебои с электричеством были в 14 районах. «В зоне отключения находятся 180 населенных пунктов с населением более 38 тыс. человек. Для ремонта аварийных участков линий электропередач привлечены более 360 специалистов, 112 единиц техники», – рассказали в республиканском ГУ МЧС.

Региона лишился около 10 мегаватт мощностей, т.е. десятки километров линий электропередач оказались оборваны или повреждены. Необходимо было не только восстановить линии электропередач, но и спилить ветки, которые при следующей буре вновь могли повредить провода.

Глава республики Олег Николаев подтвердил, что в помощь местным специалистам привлекли энергетиков и сотрудников МЧС из соседних регионов: Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей. Энергетикам и спасателям пришлось работать круглые сутки, но на 10:38 часов 13 декабря подачу электричества восстановили.

«Восстановительные работы в сети 6-10 кВ, пострадавшей от непогоды, завершены. Специалисты продолжают мероприятия по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. В работах задействованы 72 бригады энергетиков: 235 специалистов и 92 единиц спецтехники», – сообщили в пресс-службе АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Чебоксары, Наталья Рязанова

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