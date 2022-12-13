В Элисте в жилом доме взорвался газ, есть пострадавший

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном трехэтажном доме в Элисте, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Жильцы дома эвакуированы.

По данным ведомства, в 08:30 спасателям поступило сообщение о запахе гари в доме по улице Сити Чесс. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в третьем подъезде в квартире на втором этаже «произошел хлопок газо-воздушной смеси».

В результате взрыва пострадал один человек, он доставлен в республиканскую больницу имени П.П.Жемчуева. Взрывной волной в квартире повреждены три оконных проема и межкомнатные двери, несущие стены целы.

На месте инцидента работают все экстренные службы. «Причина, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются», – говорится в сообщении.

Обновлено. Прокуратура Элисты организовала проверку в связи со взрывом газа в жилом доме. «Прокуроры проверят соблюдение законодательства о газоснабжении, в том числе организацию безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Элиста, Наталья Петрова

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