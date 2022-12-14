В Оренбургской области троих полицейских осудили за пытки над задержанным

В Оренбургской области троих полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в январе прошлого года сотрудники МУ МВД России «Орское» в отделе полиции №1 применили психологическое и физическое насилие в отношении задержанного. Мужчину заставляли признаться в уголовном преступлении, хотя доставили в отделение по делу об административном правонарушении.

В отношении полицейских возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств).

«Приговором суда фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы сроки 3 года 6 месяцев, 3 года 4 месяца и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – добавили в СКР.

Оренбург, Зоя Осколкова

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