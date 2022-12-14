В Красноярске полицейские со стрельбой пытались поймать беглого преступника

В Красноярске полицейский открыл стрельбу по машине с преступником, находящимся в розыске. Однако задержать злоумышленника не удалось.

Инцидент произошел сегодня ночью в Железнодорожном районе. 31-летнего россиянина задержали и доставили и медучреждение для освидетельствования на состояние опьянения. После чего мужчина сбежал от полиции и угнал автомобиль.

Правоохранители сделали несколько выстрелов из табельного оружия, но преступник скрылся. Позже угнанную машину обнаружили, но беглеца в ней не оказалось. Сейчас его разыскивают, передает РЕН ТВ.

Известно, что мужчина был судим за вождение в нетрезвом виде, а также попал в федеральный розыск из-за подозрений в воровстве и мошенничестве.

Красноярск, Зоя Осколкова

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