В ДТП со скорой под Томском погибли четыре человека

В Томской области машина скорой помощи столкнулась с грузовиком. В результате четыре человека погибли. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск. Скорая направлялась в город Асино, а грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево.

«В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека», – говорится в сообщении полиции.

В областном прокуратуре уточнили, что жертвами аварии стали водитель и пассажиры скорой. Водитель грузовика получил травмы и были госпитализирован.

Томск, Зоя Осколкова

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