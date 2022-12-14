Самолет развернулся над Каспийским морем из-за плохого самочувствия пилота

Пилоту самолета, следовавшего из Махачкалы в Петербург, стало плохо. Лайнер развернулся над Каспийским морем и вернулся в столицу Дагестана.

Как свидетельствуют данные портала Flightradar24, воздушное судно развернулось над Каспийским морем и сделало несколько кругов над берегом. Самолет авиакомпании «Победа» выполнял рейс 505, уточняет телеграм-канал Mash.

Причиной происшествия стало самочувствие второго пилота, он потерял сознание. При этом перед полетом мужчина прошел осмотр, а также имеет все справки об удовлетворительном состоянии здоровья.

В настоящее время проводится проверка. Отмечается, что пилота отстранили и могут лишить лицензии.

Махачкала, Зоя Осколкова

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