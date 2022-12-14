В Приамурье стая чипированных собак искусала школьницу

В Амурской области на 10-летнюю девочку напали бездомные псы. Прокуратура проводит проверку.

По данным надзорного ведомства, бродячие собаки окружили ребенка и искусали за ноги. При этом у животных имелись чипы.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали укусы на обеих ногах и оказали необходимую помощь. В настоящее время девочка находится дома.

«Работники прокуратуры района с целью выяснения обстоятельств опросили маму девочки, организовали проверку исполнения законодательства при обращении с безнадзорными животными, в том числе в организации, которая после чипирования выпустила животных на улицу», – говорится в сообщении. По результатам проверки прокуратура примет меры реагирования.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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