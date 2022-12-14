Диверсия в Бердянске: подорваны подстанция и опора ЛЭП

В Бердянске Запорожской области украинские диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП. Об этом сообщил врио главы администрации города Александр Сауленко в своем Telegram. Без света остались более 10 тысяч абонентов.

Диверсия совершена неподалеку от микрорайона «Коса». Злоумышленники «подорвали трансформаторную подстанцию путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа, и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек», – отметил чиновник.

В результате взрывов микрорайон «Коса», часть микрорайонов «8 марта» и «Колония» обесточены. Без электроснабжения в настоящее время находятся более 10 тыс. абонентов.

Сотрудники «Таврия-энерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения.

«На месте теракта обнаружены улики, указывающие на причастность к преступлению конкретных личностей, поиск которых в настоящее время ведется правоохранительными органами», – уточнил Сауленко.

Москва, Наталья Петрова

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