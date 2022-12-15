Два человека погибли при пожаре на промплощадке в Ангарске

Два человека погибли и пятеро пострадали при пожаре на технологической установке Ангарской нефтехимической компании. Пожар удалось потушить, пожарные продолжают проливать установку, чтобы остудить, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Около шести утра по местному времени на промышленной площадке в Ангарске начался пожар. Силами 106 человек и 28 единиц техники огонь удалось локализовать на площади 2500 кв. м. Полностью потушить огонь удалось лишь в 11:00 часов.

В результате пожара два человека погибли, четверо пострадали. Одного доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении ведомства. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что число пострадавших увеличилось до пяти.

Областная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Специалисты взяли пробы воздуха для проверки на содержание вредных веществ. МЧС назвало предварительную причину пожара: загазованность систем технологической установки. На предприятии создали специальную комиссию для проверки инцидента.

В Санкт-Петербурге пожар случился на территории машиностроительного завода «Звезда».

Ангарск, Наталья Рязанова

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