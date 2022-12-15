Подарок от спецслужб Украины взорвался у кабинета главного коменданта полиции Польши

Подарок, полученный главным комендантом полиции Польши от украинских коллег, взорвался рядом с его кабинетом. Чиновник получил легкие ранения, – сообщило в четверг, 15 декабря, МВД республики.

Как пишет «Контакт 24», «взорвался один из подарков, которые начальник полиции получил во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря, где он встретился с руководством украинской полиции и экстренных служб. Взрыв услышали рабочие, на место вызвали саперов. Вероятно, в здании проводились ремонтные работы в это время. В полиции пока комментируют инцидент без подробностей».

«Это засекреченное помещение, в котором размещены устройства, связанные с обеспечением охраны объектов КГП, поэтому никакой информации предоставить не можем», – сообщили изданию в МВД Польши.

Об инциденте в здании комендатуры в четверг утром сообщила польская радиостанция RMF. Тогда никакие детали не приводились. Свидетели сообщали о мощном взрыве. Стало известно, что в здании обрушился потолок.

В официальном сообщении польских правоохранителей говорится: «Взорвался один из подарков, который комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря текущего года. Комендант встречался с руководством украинской полиции и служб по чрезвычайным ситуациям. Подарок был преподнесен одним из руководителей украинских служб. В результате инцидента комендант получил легкие ранения и был отправлен под наблюдение врачей».

«Польская сторона обратилась к украинской с просьбой дать соответствующие разъяснения. Делом занимается прокуратура и ответственные службы», – заявили МВД Польши.

Варшава, Иван Бабурин

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