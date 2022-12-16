Автобус с вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае: погибли 8 человек

В Нанайском районе Хабаровского края перевернулся автобус с вахтовиками компании ««Амур Минералс». Жертвами ДТП, по последним данным, стали восемь человек, еще 23 пострадали. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на медиков.

Авария произошла рано утром 16 декабря на 178 км автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, около села Троицкое. Автобус съехал в кювет и перевернулся, сообщает региональное управление МЧС.

На месте ДТП погибли семь человек. Травмы различной степени тяжести получили 23 человек, позже один из них скончался. Пострадавшие доставлены в Троицкую ЦРБ.

Как сообщила главврач больницы Светлана Кирдяшова, сейчас в больнице остаются трое пострадавших, остальных 19 пациентов медицинским бортом отправили в Хабаровск «для более точной диагностики, проведения КТ и осмотра узких специалистов», передает РИА «Новости».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии, сообщает пресс-служба краевого полицейского главка. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Следователи возбудили после дорожной аварии уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), информирует управление СК РФ по краю. На предприятии перевозчика и в компании, где работают вахтовики, проводятся обыски. «В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по оказанию услуг перевозки и обеспечению компанией безопасного перемещения работников по маршруту следования», – говорится в сообщении.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что семьи погибших получат из резервного фонда региона по 1 млн рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. «Поручил минсоцзащиты края подготовить соответствующее распоряжение. Подпишу его в ближайший час», – написал он в своем телеграм-канале.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»