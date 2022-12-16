При обстреле из HIMARS села в ЛНР погибли 8 человек, свыше 20 ранены

При обстреле украинскими войсками села Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, еще 23 человека получили ранения. Об этом сообщили в экстренных службах.
По словам источника ТАСС, из-за ракетного удара ВСУ разрушено одно из зданий. «В результате погибли восемь человек и 23 пострадали», – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что под завалами могут оставаться люди. Разбор разрушенных конструкций здания продолжается.
По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сегодня в 04:10 был зафиксирован обстрел ВСУ населенного пункта Лантратовка в Троицком районе ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. Украинские боевики выпустили три ракеты.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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