В Томской области автобус с вахтовиками столкнулся с лесовозом

В аварии с автобусом в Томской области пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на 113 км автодороги Медведево-Оленье. Пассажирский автобус марки «ПАЗ» врезался в лесовоз, припаркованный у дороги.

В автобусе находились 19 вахтовых работников. В результате пять человек получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Погибших в ДТП нет, уточнили в полиции.

Правоохранительные органы выясняют причины автомобильной аварии.

Томск, Зоя Осколкова

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