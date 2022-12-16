В Томской области автобус с вахтовиками столкнулся с лесовозом

В аварии с автобусом в Томской области пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на 113 км автодороги Медведево-Оленье. Пассажирский автобус марки «ПАЗ» врезался в лесовоз, припаркованный у дороги.
В автобусе находились 19 вахтовых работников. В результате пять человек получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Погибших в ДТП нет, уточнили в полиции.
Правоохранительные органы выясняют причины автомобильной аварии.
Томск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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