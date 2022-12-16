В Берлине аквариум на миллион литров затопил отель

Берлин лишился одной из достопримечательностей – самого большого в мире цилиндрического аквариума в отеле Radisson Dom Aquaree. Миллион литров воды из аквариума затопил отель и улицу, передает портал Focus Online.

Трещину заметили рано утром 16 декабря. Течь быстро расширилась, и аквариум лопнул. Отель оказался частично затоплен, вода хлынула на улицу вместе с обитателями аквариума. Карл-Либкнехт-Штрассе, на которой стоит здание, частично закрыта. Пожарные проверяют ближайшие подземные парковки на случай затопления.

Пожарные были готовы эвакуировать гостей отеля, но это не понадобилось. Администрация попросила 350 своих постояльцев съехать пораньше.

В результате инцидента два человека пострадали, уточняет «Вести.ру». Предварительная причина разрушения аквариума – усталость материалов.

Портал отмечает, что аквариум Aquadom из акрилового стекла в высоту достигал 16 м, а диаметре – 11,5 м. Он был заполнен соленой водой, в которой обитали около 1500 рыб.

Берлин, Наталья Рязанова

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