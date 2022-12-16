В Таиланде 19-летний россиянин погиб от удара током

В Таиланде 19-летний россиянин получил смертельный удар током. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Молодой человек играл в баскетбол в курортном городе Паттайя. Во время тренировки он прислонился к фонарному столбу на краю площадки и получил смертельное поражение электрическим током. Предположительно, электропроводка была неисправна.

Сообщение о гибели россиянина подтвердили РИА «Новости» в консульском отделе посольства России в Бангкоке. Дипломаты поддерживают связь с родными погибшего, которые находятся в Таиланде.

Тем временем, власти Паттайи собираются провести проверку всех спортивных площадок в районе, где произошла трагедия.

Бангкок, Зоя Осколкова

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