В Таиланде 19-летний россиянин погиб от удара током

В Таиланде 19-летний россиянин получил смертельный удар током. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Молодой человек играл в баскетбол в курортном городе Паттайя. Во время тренировки он прислонился к фонарному столбу на краю площадки и получил смертельное поражение электрическим током. Предположительно, электропроводка была неисправна.
Сообщение о гибели россиянина подтвердили РИА «Новости» в консульском отделе посольства России в Бангкоке. Дипломаты поддерживают связь с родными погибшего, которые находятся в Таиланде.
Тем временем, власти Паттайи собираются провести проверку всех спортивных площадок в районе, где произошла трагедия.
Бангкок, Зоя Осколкова
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