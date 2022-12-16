В Центрально-Африканской Республике директор Русского дома пострадал при взрыве

В столице Центрально-Африканской Республики было совершено покушение на директора Русского дома Дмитрия Сытого. В результате пострадавший был госпитализирован с различными травмами.

Как сообщил РИА «Новости» пресс-атташе посольства России в Банги Владислав Ильин, Сытый получил посылку, которая взорвалась у него в руках.

«Взрыв у него дома был, он живет за пределами посольства. Он пошел, получил ее, видимо, в DHL, принес домой и открыл самостоятельно», – рассказали в дипмиссии.

Пострадавший потерял много крови и был контужен. В настоящее время за его жизнь борются врачи.

Полиция ЦАР расценивает произошедшее как теракт. Отмечается, что руководитель культурного центра неоднократно сообщал правоохранителям о получении угроз в свой адрес.

Банги, Зоя Осколкова

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