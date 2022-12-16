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NewDayNews.ru

Пятница, 16 декабря 2022, 22:11 мск

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Под обстрелом украинских неонацистов погибли сразу 11 мирных жителей

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в пятницу, 16 декабря, сообщили, что в результате обстрела украинскими карателями села Лентратовка в Троицком районе ЛНР погибли 11 мирных жителей.

В сообщении в официальном Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК говорится: «В результате обстрела н. п. Лантратовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 3 ракеты типа M31 GMLRS), погибло 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения. Разрушена местная средняя школа, повреждены шесть жилых домов, а также почтовое отделение».

Луганск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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